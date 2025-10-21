11:45  21 октября
21 октября 2025, 18:16

В Киевской области разоблачили мошенников, которые продавали "магические" товары от имени экстрасенсов

21 октября 2025, 18:16
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили межрегиональную мошенническую сеть, участники которой зарабатывали на доверчивых гражданах, продавая им "магические" предметы

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полицейские Киевщины разоблачили группу мошенников, обманом завладевших средствами граждан, выдавая себя за помощников якобы известных "экстрасенсов". Согласно данным следствия, фигуранты продавали людям так называемые магические предметы, обещая, что они помогут решить личные проблемы или защитят от проблем.

Среди изъятого – деньги, телефоны и "магические" предметы

По предварительным данным, преступная группа действовала в нескольких регионах Украины, в частности, в Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Во время масштабной спецоперации правоохранители провели 23 санкционированных обыска. В результате изъяли доказательства, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.

Организаторы схемы вовлекали в свои действия даже несовершеннолетних, используя психологические методы воздействия и манипуляции. Потерпевшие убеждались, что приобретенные "эзотерические товары" действительно обладают "магическими свойствами", поэтому охотно отдавали деньги мошенникам.

Двум фигурантам уже сообщено о подозрении

В настоящее время двоим участникам группы уже сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Еще трем фигурантам подозрения объявлены заочно. Полиция продолжает устанавливать круг потерпевших и размер нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, в Украине планируют ввести новые налоговые правила, которые могут изменить условия онлайн-торговли. Если законопроект будет принят, даже обычная продажа подержанных вещей может облагаться дополнительным налогом.

Киевская область военное положение мошенничество преступная группа
