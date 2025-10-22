Фото: Facebook/Olga Stefanyshyna

У ніч на 22 жовтня уламок ворожого дрона влучив у будинок народної депутатки Ольги Стефанішиної

Про це вона написала у соцмережах, передає RegioNews.

На щастя, влучання припало в нежитлову частину будинку, і ніхто не постраждав. Народний депутат розповіла, що вона та діти були у ванній кімнаті, коли пролунали удари. "Було дуже гучно", – зазначила Ольга Стефанішина.

"Діти перелякалися, але не сильно. Я, як завжди в такі моменти, замовляла щось хороше в Інтернеті. Цього разу це нова книга Халеда Госсейні", – додала нардеп.

"Вода і світло у будинку наразі є, допомога не потрібна. Дякую всім, хто запитав, як ми. Ви знаєте, як це цінно", – написала Стефанішина.

Нагадаємо, цієї ночі та вранці противник завдав масованого удару по мирних містах за допомогою ракет і дронів. Обстріли охопили кілька районів Київської області. Унаслідок атаки загинули четверо людей, серед яких шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка.

У Києві також є загиблі та постраждалі, серед них – дворічна дитина.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував нічні та ранкові обстріли Росією українських міст. За його словами, РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни.