09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
00:50  22 жовтня
Акторка Анна Саліванчук пояснила, навіщо вона робить гарячі фото
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 11:44

У Києві уламок дрона влучив у будинок нардепки Стефанішиної: усі деталі

22 жовтня 2025, 11:44
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Olga Stefanyshyna
Читайте также
на русском языке

У ніч на 22 жовтня уламок ворожого дрона влучив у будинок народної депутатки Ольги Стефанішиної

Про це вона написала у соцмережах, передає RegioNews.

На щастя, влучання припало в нежитлову частину будинку, і ніхто не постраждав. Народний депутат розповіла, що вона та діти були у ванній кімнаті, коли пролунали удари. "Було дуже гучно", – зазначила Ольга Стефанішина.

"Діти перелякалися, але не сильно. Я, як завжди в такі моменти, замовляла щось хороше в Інтернеті. Цього разу це нова книга Халеда Госсейні", – додала нардеп.

"Вода і світло у будинку наразі є, допомога не потрібна. Дякую всім, хто запитав, як ми. Ви знаєте, як це цінно", – написала Стефанішина.

Нагадаємо, цієї ночі та вранці противник завдав масованого удару по мирних містах за допомогою ракет і дронів. Обстріли охопили кілька районів Київської області. Унаслідок атаки загинули четверо людей, серед яких шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка.

У Києві також є загиблі та постраждалі, серед них – дворічна дитина.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував нічні та ранкові обстріли Росією українських міст. За його словами, РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ нардеп дрон пошкодження російська армія уламки Русанівка
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Серед цілей ТЦК та об'єкт Сил оборони: російський агент на Одещині готував теракти
22 жовтня 2025, 13:55
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
22 жовтня 2025, 13:40
На Тернопільщині продавець обікрав магазин, в якому працював
22 жовтня 2025, 13:39
У Харкові після удару по дитсадку один загиблий і 6 поранених – діти не постраждали
22 жовтня 2025, 13:13
На Київщині судили помічника адвоката, який допомагав ухилянтам
22 жовтня 2025, 12:55
Атака на Київ: у ДСНС показали наслідки, постраждали 22 людини
22 жовтня 2025, 12:33
Пенсіонер із Тернополя втратив 28 тисяч доларів через онлайн-шахрая
22 жовтня 2025, 12:15
Удар по дитсадку в Харкові: загинула людина, ще п'ятеро осіб поранені
22 жовтня 2025, 11:58
Звинувачували в роботі на ворога: на Рівненщині аферисти шантажем виманили з жінки понад півмільйона гривень
22 жовтня 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »