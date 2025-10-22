Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала дворічна дитина
У Києві через атаку безпілотників загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення, серед постраждалих є дворічна дитина
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, у Дарницькому районі уламки безпілотника впали на будівлю гуртожитку. На місце виїхали екстрені служби.
- Дніпровський район: пошкоджено приміщення медзакладу, повилітали частина вікон. Інформації про постраждалих поки немає.
- Печерський район: уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 2-го та 3-го поверхів. Один постраждалий госпіталізований.
- Солом’янський район: уламки впали на гаражі; на місце прямують пожежні та рятувальники.
Міська влада закликає киян залишатися обережними та дотримуватися сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі 22 жовня ворог завдав ударів ракетами по Києву, у кількох локаціях спалахнули пожежі. У Дніпровському районі столиці внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів. Двоє людей загинули.
