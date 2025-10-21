Фото: Сумская ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В Сумах российский беспилотник ударил по проезжей части города, в результате чего пострадали девять человек. Все травмированные находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Девять человек получили травмы и находятся в больнице

По информации с места происшествия, удар дрона повредил несколько автомобилей, линии электропередачи и другие элементы городской инфраструктуры. Вражеский беспилотник прицельно ударил по перекрестку, что явилось причиной серьезных разрушений на дороге и окружающих объектах.

На месте работают экстренные службы, обеспечивающие безопасность пострадавших и обследование поврежденных территорий.

Экстренные службы работают на месте происшествия

