В Сумах российский дрон ударил по проезжей части: девять человек ранены
Эксперты и местные службы сообщают о серьезных последствиях атаки беспилотника
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В Сумах российский беспилотник ударил по проезжей части города, в результате чего пострадали девять человек. Все травмированные находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По информации с места происшествия, удар дрона повредил несколько автомобилей, линии электропередачи и другие элементы городской инфраструктуры. Вражеский беспилотник прицельно ударил по перекрестку, что явилось причиной серьезных разрушений на дороге и окружающих объектах.
На месте работают экстренные службы, обеспечивающие безопасность пострадавших и обследование поврежденных территорий.
Ранее сообщалось, Верховная Рада приняла продление военного положения и мобилизации в Украине. Теперь документ ждет подписания спикера и президента Владимира Зеленского.