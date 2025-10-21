В ночь на 21 октября российские войска атаковали город Смела Черкасской области. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры

Об этом сообщил городской голова Сергей Анако, передает RegioNews.

По его словам, во время атаки обошлось без жертв. Однако обломками дрона был поврежден уличный трансформатор, из-за чего 154 абонента остались без электроснабжения.

Кроме того, в городе зафиксированы повреждения 9 многоквартирных домов и 10 частных домовладений — взрывной волной выбиты 54 окна и повреждены 9 кровель.

На месте работают коммунальные службы и аварийные бригады, продолжаются восстановительные работы.

Ранее сообщалось, в столичном Днепровском районе в квартире раздался взрыв, унесший жизни двух человек и травмировавший еще одного.