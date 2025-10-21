11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
21 октября 2025, 17:19

РФ атаковала дронами Смелу: поврежден объект критической инфраструктуры

21 октября 2025, 17:19
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В ночь на 21 октября российские войска атаковали город Смела Черкасской области. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры

Об этом сообщил городской голова Сергей Анако, передает RegioNews.

По его словам, во время атаки обошлось без жертв. Однако обломками дрона был поврежден уличный трансформатор, из-за чего 154 абонента остались без электроснабжения.

Кроме того, в городе зафиксированы повреждения 9 многоквартирных домов и 10 частных домовладений — взрывной волной выбиты 54 окна и повреждены 9 кровель.

На месте работают коммунальные службы и аварийные бригады, продолжаются восстановительные работы.

Ранее сообщалось, в столичном Днепровском районе в квартире раздался взрыв, унесший жизни двух человек и травмировавший еще одного.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Смела атака
В больнице умерла 69-летняя женщина, раненая во время атаки на Шахтерское
21 октября 2025, 10:55
Массовая атака дронов: частично обесточены Чернигов и север области
21 октября 2025, 08:54
В Днепропетровской области российские дроны повредили дома и автомобили
21 октября 2025, 08:43
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В водах Черного моря зафиксировано превышение допустимых показателей загрязнения
21 октября 2025, 16:49
Смертельное ДТП в Киевской области: погиб подросток, за рулем был 15-летний
21 октября 2025, 16:25
Украинцы стали меньше пить пиво
21 октября 2025, 16:19
На Закарпатье правоохранители разоблачили злоумышленников, которые переправляли лиц через границу
21 октября 2025, 15:59
В Харькове возле Дворца Спорта перевернулось авто
21 октября 2025, 15:55
В Укрэнерго назвали дату старта отопительного сезона
21 октября 2025, 15:51
На оккупированном Запорожье россияне начали продавать земли местных жителей
21 октября 2025, 15:28
Рада увеличила расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд грн
21 октября 2025, 15:24
В Полтавской области огласили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК
21 октября 2025, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »