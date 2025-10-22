У Києві через атаку дронів спалахнула багатоповерхівка: двоє людей загинули

Фото: ДСНС Києва

У Дніпровському районі столиці внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів. Двоє людей загинули

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Він уточнив, що спочатку повідомлялося про одного загиблого, але пізніше кількість жертв зросла до двох.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що пожежу вдалося локалізувати, і наразі на місці подій працюють всі екстрені служби.

Оперативна інформація щодо наслідків ворожої атаки станом на 6:40:

Дніпровський район:

Уламки безпілотника влучили в 16-поверховий житловий будинок на рівні 6 поверху, спричинивши пожежу. Загинула одна людина, близько десяти осіб врятовано.

За іншою адресою уламки впали у дворі житлового будинку без виникнення пожежі.

Вибухова хвиля пошкодила скління вікон у житлових будинках.

Печерський район:

Внаслідок падіння уламків ракети виникла пожежа, яку вже ліквідовано.

Дарницький район:

Уламки безпілотника влучили в підприємство, спричинивши загоряння двоповерхової будівлі та ангару.

Також зафіксовано влучання в 17-поверховий житловий будинок, де спалахнула пожежа на рівні 14-15 поверхів.

На місцях продовжують працювати всі відповідні служби.

Як відомо, вночі 22 жовня ворог завдав ударів ракетами по Києву, у кількох локаціях спалахнули пожежі.

Нагадаємо, 21 жовтня ввечері у Сумах російський безпілотник влучив у проїжджу частину міста, внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей. Удар дрона пошкодив кілька автомобілів, лінії електропередач та інші елементи міської інфраструктури.