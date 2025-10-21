У Києві п'яний експрокурор збив жінку на смерть: справу передано до суду

Фото: Прокуратура України

Сьогодні, 21 жовтня, Київська міська прокуратура скерувала до Голосіївського районного суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника прокуратури. Його звинувачують у смертельній ДТП

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, ввечері 19 липня 2025 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив 61-річну жінку. Від отриманих травм постраждала померла.

Після наїзду водій намагався втекти, проте його затримали.

Медичне обстеження показало високий вміст алкоголю в крові.

Обвинуваченому інкримінують:

порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої;

завідоме залишення потерпілої без допомоги, поставивши її в небезпечний для життя стан.

На даний момент зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, журналіст Костянтин Андріюк розповів, що працівник органів прокуратури, який влаштував п'яну ДТП, виявився сином відомого проросійського коміка-втікача Андрія Молочного.

Батько затриманого – проросійськи налаштований, відзначився багатьма антиукраїнськими виступами і дописами. Після початку російсько-української війни переїхав жити до РФ. Він має чотирьох синів та доньку.

За злочини проти України Андрій Молочний-старший внесений в базу даних "Миротворця".