14 октября 2025, 21:49

В Киеве установят полтысячи мобильных укрытий

14 октября 2025, 21:49
иллюстративное фото: из открытых источников
В столице планируют установить 500 мобильных укрытий. Их установят там, где нет возможности обустроить стационарные

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Столица планирует установить 500 мобильных укрытий. Исполнителями будут – райгосадминистрации, имеющие месторасположение места и нужды в таких укрытиях", – сообщил мэр столицы.

Требования к таким укрытиям четко определены на государственном уровне, законодательными нормами, как это должно быть. Ведь речь идет о безопасности пребывания там людей.

"Вопрос расширения системы укрытых является для города приоритетным. Мы системно внедряем программу капремонтов, реконструкции, увеличение количества укрытий (например, за счет подземных паркингов)", – добавил Кличко.

Напомним, в Киеве построили первое противорадиационное укрытие для детей стоимостью около 48 млн грн. Это хранилище спроектировано с учетом современных требований безопасности и рассчитано на пребывание малышей в случае чрезвычайной ситуации.

