В Киеве построили первое противорадиационное укрытие для детей за 47,5 млн грн


13 октября 2025, 20:03

В Киеве построили первое противорадиационное укрытие для детей за 47,5 млн грн

13 октября 2025, 20:03
Фото: иллюстративное
В столице завершено строительство первого противорадиационного укрытия для детей

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.

Оно расположено на территории учебно-воспитательного комплекса "Первая Ласточка" на Оболони. На реализацию проекта потратили более 47 миллионов гривен, а объект уже введен в эксплуатацию.

Согласно данным КГГА, сметная стоимость укрытия составила 47 560 954 гривны. Это укрытие спроектировано с учетом современных требований безопасности и рассчитано на пребывание детей в случае чрезвычайной ситуации. Параллельно продолжаются работы по строительству второго противорадиационного укрытия в УПК "Школа I степени - дошкольное учебное заведение "Ласточка"", которое также расположено в Оболонском районе.

В Киеве отмечают, что создание таких объектов стало необходимым на фоне повышенных рисков ядерной безопасности. Недавно оккупированная Запорожская АЭС две недели работала без внешнего питания из-за поврежденной линии, а системы безопасности поддерживались дизель-генераторами. По мнению представителей Госатомрегулирования, такая ситуация могла обернуться серьезной аварией, если бы не были приняты срочные меры.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что процесс возобновления внешнего электроснабжения на ЗАЭС уже начат. В то же время ситуация остается сложной из-за постоянных провокаций со стороны российских оккупантов, что подчеркивает важность наличия безопасных укрытий для населения, в частности для детей в учебных заведениях.

Напомним, в Харьковской области открыли первую подземную школу, где обучение совмещено с защитой от опасностей. Теперь почти 300 детей из Песочинской громады смогут учиться в безопасных условиях даже во время тревог.

