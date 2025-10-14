21:10  14 жовтня
14 жовтня 2025, 21:49

У Києві встановлять півтисячі мобільних укриттів

14 жовтня 2025, 21:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У столиці планують встановити 500 мобільних укриттів. Їх встановлять там, де немає можливості облаштувати стаціонарні

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Столиця планує встановити 500 мобільних укриттів. Виконавцями будуть – райдержадміністрації, які мають місце розташування місця та потреби в таких укриттях", – повідомив мер столиці.

Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні, законодавчими нормами, як це і має бути. Адже мова йде про безпеку перебування там людей.

"Питання розширення системи укритих є для міста пріоритетним. Ми системно впроваджуємо програму капремонтів, реконструкції, збільшення кількості укриттів (наприклад, і за рахунок підземних паркінгів)", – додав Кличко.

Нагадаємо, в Києві збудували перше протирадіаційне укриття для дітей вартістю майже 48 млн грн. Це сховище спроектоване з урахуванням сучасних вимог безпеки і розраховане на перебування малечі у випадку надзвичайної ситуації.

