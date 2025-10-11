13:37  11 октября
11 октября 2025, 11:38

В Киеве в авто нашли мертвым блоггера и предпринимателя: что произошло

11 октября 2025, 11:38
Фото: Национальная полиция
Сегодня утром, 11 октября, в Оболонском районе столицы полиция обнаружила тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову в салоне его автомобиля. Рядом с погибшим находилось зарегистрированное на него оружие

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что погибший был предпринимателем и блогером, его деятельность была связана с криптовалютой.

Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых затруднений и посылал прощальное сообщение.

Как пишут СМИ со ссылкой на собственные источники, погибшим оказался предприниматель и блогер Константин Ганич.

Константин Ганич. Фото: из открытых источников

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство".

Сейчас идет досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как известно, крипторинок резко обрушился после заявления президента США Дональда Трампа о дополнительных 100% пошлинах на китайские товары и усилении контроля за экспортом ПО. Только за первое время ликвидированы позиции более чем на 6 млрд долларов. Это самый большой коллапс крипторинки с начала апреля.

Напомним, 26 сентября в Кривом Роге неизвестный выстрелил в мужчину. От полученных ранений потерпевший погиб. Позже стало известно, что потерпевший – это президент местной федерации самбо Евгений Панырко.

