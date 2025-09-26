00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
26 сентября 2025, 22:00

В Кривом Роге убили президента местной федерации самбо

26 сентября 2025, 22:00
Фото: Нацполиция
В Кривом Роге неизвестный выстрелил в местного жителя. От полученных ранений потерпевший погиб на месте

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По данным журналистов, потерпевший – это президент местной федерации самбо Евгений Панырко. В полицию о стрельбе сообщили около 20 часов вечера.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, руководство Криворожского РУП и другие профильные службы. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по установлению лица, причастного к совершению преступления", — сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, ранения получил еще один человек. Сейчас решается вопрос правовой квалификации события и внесения сведений в ЕРДР. В области производят специальную полицейскую операцию.

Напомним, в Киеве полиция расследует убийство женщины и ее 14-летней дочери. Они были найдены со следами подавления в одной из квартир Шевченковского района столицы.

убийство стрельба Днепропетровская область
26 сентября 2025
