В киевском ТЦК мужчина дал сдаче военному после его удара

Скриншот с видео

В одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Киеве произошел конфликт между мужчиной и военнослужащим

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

По данным очевидцев, мужчина дал сдаче военному в ответ на его удар.

В сети появилось видео инцидента, на котором присутствует ненормативная лексика.

Пока что в Киевском городском ТЦК и СП не прокомментировали событие.

Напомним, правоохранители Киевщины выясняют обстоятельства гибели 43-летнего мужчины, внезапно умершего на территории Бориспольской больницы. По словам свидетелей, погибший прибыл в Борисполь для прохождения военно-врачебной комиссии.

Читайте также: Предчувствие гражданской войны? Во многом может развиться битва при Калушском ТЦК