В киевском ТЦК мужчина дал сдаче военному после его удара
В одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Киеве произошел конфликт между мужчиной и военнослужащим
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.
По данным очевидцев, мужчина дал сдаче военному в ответ на его удар.
В сети появилось видео инцидента, на котором присутствует ненормативная лексика.
Пока что в Киевском городском ТЦК и СП не прокомментировали событие.
Напомним, правоохранители Киевщины выясняют обстоятельства гибели 43-летнего мужчины, внезапно умершего на территории Бориспольской больницы. По словам свидетелей, погибший прибыл в Борисполь для прохождения военно-врачебной комиссии.
