У Києві в авто знайшли мертвим блогера і підприємця: що сталося

Фото: Національна поліція

Сьогодні вранці, 11 жовтня, в Оболонському районі столиці поліція виявила тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову в салоні його автомобіля. Поруч із загиблим знаходилася зареєстрована на нього зброя

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що загиблий був підприємцем та блогером, його діяльність була пов'язана з криптовалютою.

Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надсилав прощальне повідомлення.

Як пишуть ЗМІ із посиланням на власні джерела, загиблим виявився підприємець та блогер Костянтин Ганіч.

Костянтин Ганіч. Фото: з відкритих джерел

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство".

Наразі триває досудове розслідування для з'ясування всіх обставин події.

Як відомо, крипторинок різко обвалився після заяви президента США Дональда Трампа про додаткові 100% мита на китайські товари та посилення контролю за експортом ПЗ. Лише за першу годину ліквідовано позиції на понад 6 млрд доларів. Це найбільший колапс крипторинку з початку квітня.

Нагадаємо, 26 вересня в Кривому Розі невідомий вистрелив у чоловіка. Від отриманих поранень потерпілий загинув. Пізніше стало відомо, що потерпілий – це президент місцевої федерації самбо Євген Панирко.