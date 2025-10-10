Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Инцидент произошел весной. Тогда мужчина начал писать девушке в мессенджере о фотографиях и видео, которыми он каким-то образом завладел. На этих интимных кадрах была девочка. Он потребовал 10 тысяч долларов за распространение этих интимных фотографий в интернете. В подтверждение своих намерений направил ей фото.

Потерпевшая испугалась и отправила злоумышленнику 200 долларов на криптокошелек. Вскоре его задержали правоохранители.

На суде мужчина признал вину. Он рассказал, что кадры с потерпевшей обнаружил на одном из сайтов. Впоследствии он идентифицировал ее с помощью специальной программы и потребовал деньги.

Суд приговорил злоумышленника к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в августе прокуратура сообщила о подозрении 28-летнему мужчине, который требовал у девушки 10 тысяч долларов за неразглашение ее интимных фото. Он угрожал разослать эти снимки ее родственникам и коллегам, если она не передаст ему деньги. Для оплаты он требовал перевести деньги на криптокошелек.