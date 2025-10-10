12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 17:33

Кличко попередив про нову хвилю атак РФ на Київ

10 жовтня 2025, 17:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, від ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Енергетики вже повернули світло понад 423 тисячам споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам.

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку", – додав Кличко.

Він закликав жителів столиці зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги.

Нагадаємо, 10 жовтня, через перебої з електропостачанням у столиці значно ускладнився рух громадського транспорту. Деякі тролейбусні та трамвайні маршрути тимчасово не функціонували, а рух на окремих відрізках метро було призупинено.

09 жовтня 2025
03 жовтня 2025
01 жовтня 2025
26 вересня 2025
