Кличко попередив про нову хвилю атак РФ на Київ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, від ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Енергетики вже повернули світло понад 423 тисячам споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам.

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку", – додав Кличко.

Він закликав жителів столиці зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги.

Нагадаємо, 10 жовтня, через перебої з електропостачанням у столиці значно ускладнився рух громадського транспорту. Деякі тролейбусні та трамвайні маршрути тимчасово не функціонували, а рух на окремих відрізках метро було призупинено.