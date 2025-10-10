Кличко попередив про нову хвилю атак РФ на Київ
Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, від ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Енергетики вже повернули світло понад 423 тисячам споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам.
"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку", – додав Кличко.
Він закликав жителів столиці зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги.
Нагадаємо, 10 жовтня, через перебої з електропостачанням у столиці значно ускладнився рух громадського транспорту. Деякі тролейбусні та трамвайні маршрути тимчасово не функціонували, а рух на окремих відрізках метро було призупинено.