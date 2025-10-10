В КГГА отреагировали на сообщения о незащищенности киевских ТЭЦ
В Киевской городской госадминистрации прокомментировали слухи о незащищенности столичных ТЭЦ от российских атак
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В ведомстве заявили, что слухи о незащищенности ТЭЦ не соответствуют действительности. Столичные власти утверждают, что это лишь "политическая манипуляция" со стороны распространяющих их лиц.
"В медиапространстве распространяется заявление одного из "экспертов" о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности", – сообщили в КГГА.
Напомним, утром 10 октября в Киевской области были введены экстренные отключения света. Два района остались без электроснабжения из-за вражеской атаки.
