Київ у транспортному хаосі: ціни на таксі злетіли до небес

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 10 жовтня, через перебої з електропостачанням у столиці значно ускладнився рух громадського транспорту

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канали.

Деякі тролейбусні та трамвайні маршрути тимчасово не функціонують, а рух на окремих відрізках метро призупинено.

За повідомленнями в соціальних мережах, маршрутки на лівому березі переповнені настільки, що сісти в них практично неможливо.

Через це багато мешканців Києва вимушені користуватися послугами таксі, що призвело до значного підвищення цін на перевезення.

Нагадаємо, у Києві через технічні проблеми та складну ситуацію в енергосистемі рух поїздів метро частково призупинено. На станціях утворилися великі скупчення пасажирів.