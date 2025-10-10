08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
01:50  10 жовтня
Донька Олі Полякової зізналась, чи бачить майбутнє в Україні
10 жовтня 2025, 07:52

Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась

10 жовтня 2025, 07:52
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Число постраждалих внаслідок російської атаки на Києві в ніч на 10 жовтня збільшилося до 12

Про це повідомляє міський головв Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки на Київ вночі 10 жовтня постраждали дев'ятеро людей, п'ятеро з них перебувають у лікарнях.

Через складну ситуацію в енергетичній системі столиці 10 жовтня рух поїздів Київського метрополітену здійснюється зі змінами.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Нічний обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
10 жовтня 2025, 09:47
Кремль посилює мобілізацію на ТОТ Запоріжжя, – Андрющенко
10 жовтня 2025, 09:46
У Броварах уламки ворожого БпЛА впали на мінімаркет
10 жовтня 2025, 09:40
Росія масовано атакувала енергетику України: в низці областей – аварійні відключення
10 жовтня 2025, 09:31
Київ у транспортному хаосі: ціни на таксі злетіли до небес
10 жовтня 2025, 09:22
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: в МВА показали наслідки
10 жовтня 2025, 09:15
Масований обстріл Запоріжжя: росіяни атакували місто ракетами, КАБами і дронами
10 жовтня 2025, 09:02
Російські обстріли на Донеччині: троє людей загинули, 11 – поранені
10 жовтня 2025, 08:52
На Полтавщині через ворожу атаку пошкоджений енергооб’єкт: частина області залишилася без світла
10 жовтня 2025, 08:46
10 жовтня 2025, 08:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
