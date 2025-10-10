Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Число постраждалих внаслідок російської атаки на Києві в ніч на 10 жовтня збільшилося до 12

Про це повідомляє міський головв Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки на Київ вночі 10 жовтня постраждали дев'ятеро людей, п'ятеро з них перебувають у лікарнях.

Через складну ситуацію в енергетичній системі столиці 10 жовтня рух поїздів Київського метрополітену здійснюється зі змінами.