10 жовтня 2025, 07:06

Масована атака на Київ: дев'ятеро поранених, лівий берег без світла і води

10 жовтня 2025, 07:06
Фото: ДСНС Києва
У результаті масованої атаки на Київ постраждали дев'ятеро людей, п'ятеро з них перебувають у лікарнях

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Через удари по критичній інфраструктурі лівий берег міста залишився без електропостачання, є проблеми з водопостачанням.

"По світлу – повідомлення з різних частин міста про проблеми, все фіксуємо. На лівому березі ситуація складна. Так само фіксуємо проблеми з водопостачанням", – повідомив заступник голови КМДА Тимур Ткаченко.

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок – там горіли квартири на кількох поверхах, пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна десятиповерхівки, згоріли автівки у дворі.

У Деснянському уламки ракети впали біля поліклініки, а в Подільському – на відкриту територію.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

"Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, в Україні вночі 10 жовтня двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російських аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Як відомо, ще з вечора 9 жовтня російські війська розпочали нову хвилю атак по території України. Під прицілом опинився Київ – у місті протягом ночі кілька разів лунали вибухи.

Київ вода обстріли атака відключення світла постраждалі російська армія критична інфраструктура
