В Укрзализныце отреагировали на сообщение о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области не соответствует действительности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное сообщение Укрзализныци.

"Внимание! Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области не соответствует действительности. Просим следить за новостями только на официальных ресурсах Укрзализныци", – говорится в сообщении.

Ранее Конотопский городской голова Артем Семенихин сообщил, что россияне атаковали поезд в Черниговской области. В своем сообщении в Телеграмме он намекнул, что пострадали люди.