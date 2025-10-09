08:56  09 октября
В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
09 октября
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
09 октября
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева призналась, общается ли с отцом из РФ
09 октября 2025, 09:28

В Киеве задержан мужчина за продажу боевых гранат: ему грозит до 7 лет тюрьмы

09 октября 2025, 09:28
Фото: Национальная полиция
В Киеве полиция задержала 43-летнего жителя Троещины, организовавшего незаконную продажу боевых гранат

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина ранее отбывал наказание за наркопреступления и имущественные преступления, а в апреле 2025 года уволился за совершение домашнего насилия.

В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник незаконно приобрел три ручных гранаты с запалами, две из которых пытался продать.

Правоохранители задержали мужчину во время сбыта боеприпасов и изъяли вещественные доказательства.

По месту жительства фигуранта изъяли еще один корпус гранаты и запал.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по двум эпизодам незаконного ношения, хранения, приобретения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области подозревают двоих мужчин в незаконном хранении и продаже оружия и боеприпасов. Один из них – 65-летний житель Ивано-Франковска, второй – житель другого района области. Оба задержаны, а материалы дела переданы в суд.

09 октября 2025, 08:56
09 октября 2025
