В Киеве задержан мужчина за продажу боевых гранат: ему грозит до 7 лет тюрьмы

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина ранее отбывал наказание за наркопреступления и имущественные преступления, а в апреле 2025 года уволился за совершение домашнего насилия.

В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник незаконно приобрел три ручных гранаты с запалами, две из которых пытался продать.

Правоохранители задержали мужчину во время сбыта боеприпасов и изъяли вещественные доказательства.

По месту жительства фигуранта изъяли еще один корпус гранаты и запал.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по двум эпизодам незаконного ношения, хранения, приобретения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области подозревают двоих мужчин в незаконном хранении и продаже оружия и боеприпасов. Один из них – 65-летний житель Ивано-Франковска, второй – житель другого района области. Оба задержаны, а материалы дела переданы в суд.