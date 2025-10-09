У Києві затримали чоловіка за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років тюрми

Фото: Національна поліція

У Києві поліція затримала 43-річного мешканця Троєщини, який організував незаконний продаж бойових гранат

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік раніше відбував покарання за наркозлочини та майнові злочини, а в квітні 2025 року звільнився за вчинення домашнього насильства.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник незаконно придбав три ручні гранати із запалами, дві з яких намагався продати.

Правоохоронці затримали чоловіка під час збуту боєприпасів та вилучили речові докази.

За місцем проживання фігуранта вилучили ще один корпус гранати та запал.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за двома епізодами незаконного носіння, зберігання, придбання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Івано-Франківській області підозрюють двох чоловіків у незаконному зберіганні та продажу зброї та боєприпасів. Один із них – 65-річний житель Івано-Франківська, другий – мешканець іншого району області. Обох затримали, а матеріали справи передано до суду.