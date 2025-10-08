11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 18:37

В Ивано-Франковске задержан 65-летний мужчина, который хранил и продавал оружие и боеприпасы

08 октября 2025, 18:37
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили расследование дела в отношении жителей Прикарпатья, разоблаченных на сбыте боевых припасов и взрывных устройств

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области подозреваются двое мужчин в незаконном хранении и продаже оружия и боеприпасов. Один из них – 65-летний житель Ивано-Франковска, второй – житель другого района области. Оба задержаны, а материалы дела переданы в суд.

У мужчин изъяли гранаты и боеприпасы

Прокуроры Коломыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Фигуранты обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Правоохранители провели обыски и собрали доказательства

Следствие установило, что мужчины располагали корпусами гранат Ф-1 и М67, запали М213 и УЗРГМ, огнестрельное оружие и патроны. Все эти предметы являются боевыми припасами промышленного производства и пригодны для совершения взрыва. Далее мужчины продавали их за деньги, подвергая окружающих опасность.

Материалы дела уже направлены в суд

За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Досудебное расследование проводили следователи Коломыйского районного отдела полиции ГУНП в Ивано-Франковской области.

Напомним, перед судом предстанет житель Киевщины, подозреваемый в продаже переработанных пистолетов, часть из которых он успел реализовать, а остальную изъяли во время обыска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область оружие Боеприпасы прокуратура суд криминал торговля оружием
В ОП назвали условие, при котором россияне ощутят войну
08 октября 2025, 16:12
С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
08 октября 2025, 14:59
Скандал в Вышгороде: мэра и подрядчика обвиняют в растрате миллионов
08 октября 2025, 13:56
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Запорожье выделяют 50 миллионов на укрытия: что планируется
08 октября 2025, 20:15
Взрыв возле дома: в Запорожье мужчина бросил гранату и чуть не вызвал трагедию
08 октября 2025, 20:10
В Днепропетровской области разыскивают убийцу, который убегает от следствия
08 октября 2025, 19:55
ДТЭК взыскал с киевлянина более 230 тыс. грн, хотя он платил за электричество годами
08 октября 2025, 19:48
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:43
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:42
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:42
Россияне привлекают своих людей для работы на оккупированных территориях
08 октября 2025, 19:33
В Киеве вакцинируют диких животных от бешенства: в лесах разлагают приманки с препаратом
08 октября 2025, 19:32
В Киевской области 39-летний мужчина погиб на месте после наезда на дерево
08 октября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »