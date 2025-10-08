Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители завершили расследование дела в отношении жителей Прикарпатья, разоблаченных на сбыте боевых припасов и взрывных устройств

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области подозреваются двое мужчин в незаконном хранении и продаже оружия и боеприпасов. Один из них – 65-летний житель Ивано-Франковска, второй – житель другого района области. Оба задержаны, а материалы дела переданы в суд.

У мужчин изъяли гранаты и боеприпасы

Прокуроры Коломыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Фигуранты обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Правоохранители провели обыски и собрали доказательства

Следствие установило, что мужчины располагали корпусами гранат Ф-1 и М67, запали М213 и УЗРГМ, огнестрельное оружие и патроны. Все эти предметы являются боевыми припасами промышленного производства и пригодны для совершения взрыва. Далее мужчины продавали их за деньги, подвергая окружающих опасность.

Материалы дела уже направлены в суд

За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Досудебное расследование проводили следователи Коломыйского районного отдела полиции ГУНП в Ивано-Франковской области.

Напомним, перед судом предстанет житель Киевщины, подозреваемый в продаже переработанных пистолетов, часть из которых он успел реализовать, а остальную изъяли во время обыска.