В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
Полицейские перекрыли канал незаконного сбыта взрывоопасных боеприпасов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители задержали 37-летнюю жительницу Коропской громады, которая наладила продажу ручных гранат.
Полицейские установили, что женщина уже продала минимум две гранаты и запалы к ним. В ходе документирования очередного факта сбыта – пяти ручных гранат и запалов – полицейские задержали злоумышленницу.
Во время обыска в доме женщины изъяли еще одну гранату со запалом. Все изъятое направили на экспертное исследование.
Фигурантке объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Женщине грозит до 7 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу трофейного оружия. Среди изъятого, в частности, российские гранатометы, автоматы Калашникова, а также самодельные взрывные устройства.