Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители задержали 37-летнюю жительницу Коропской громады, которая наладила продажу ручных гранат.

Полицейские установили, что женщина уже продала минимум две гранаты и запалы к ним. В ходе документирования очередного факта сбыта – пяти ручных гранат и запалов – полицейские задержали злоумышленницу.

Во время обыска в доме женщины изъяли еще одну гранату со запалом. Все изъятое направили на экспертное исследование.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Женщине грозит до 7 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу трофейного оружия. Среди изъятого, в частности, российские гранатометы, автоматы Калашникова, а также самодельные взрывные устройства.