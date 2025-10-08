Фото: Нацполиция

В Киеве сообщили о подозрении предпринимателю. Он за деньги трудоустраивал иностранцев

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Известно, что мужчина предлагал гражданам стран Центральной Азии целый пакет услуг. В частности, фиктивное трудоустройство на собственном предприятии, связанном с торговлей. Благодаря этому его "клиенты" могли получить вид на временное проживание в стране и "решить" вопросы с Государственной миграционной службой.

За это предприниматель просил 4,5 тысячи долларов. Во время обысков у него нашли мобильные телефоны, семь карты, банковские карты, печати на различные ФЛП, украинские и иностранные паспорта, копии и оригиналы документов иностранцев, пустые бланки страховой компании и договоров на трудовую деятельность.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли ухилянцев за границу вне пунктов пропуска.