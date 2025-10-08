Фото: Нацполіція

У Києві повідомили про підозру підприємцю. Він за гроші працевлаштовував іноземців

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік пропонував громадянам країн Центральної Азії цілий пакет послуг. Зокрема, фіктивне працевлаштування на власному підприємстві, пов’язаному з торгівлею. Завдяки цьому його "клієнти" могли отримати посвідку на тимчасове проживання в країні та "вирішити" питання з Державною міграційною службою.

За це підприємець просив 4,5 тисячі доларів. Під час обшуків у нього знайшли мобільні телефони, сім карти, банківські картки, печатки на різні ФОП, Українські та іноземні паспорти, копії та оригінали документів іноземців, пусті бланки страхової компанії та договорів на трудову діяльність.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.