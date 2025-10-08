11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 13:27

Фіктивне працевлаштування: в Києві викрили підприємця, який "продавав" робочі місця

08 жовтня 2025, 13:27
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві повідомили про підозру підприємцю. Він за гроші працевлаштовував іноземців

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік пропонував громадянам країн Центральної Азії цілий пакет послуг. Зокрема, фіктивне працевлаштування на власному підприємстві, пов’язаному з торгівлею. Завдяки цьому його "клієнти" могли отримати посвідку на тимчасове проживання в країні та "вирішити" питання з Державною міграційною службою.

За це підприємець просив 4,5 тисячі доларів. Під час обшуків у нього знайшли мобільні телефони, сім карти, банківські картки, печатки на різні ФОП, Українські та іноземні паспорти, копії та оригінали документів іноземців, пусті бланки страхової компанії та договорів на трудову діяльність.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція схема
Ремонт обернувся крадіжкою: у Києві судитимуть чоловіка, який обікрав замовників
08 жовтня 2025, 08:22
У Кривому Розі затримали трьох осіб за викрадення та вимагання $500 тис.
07 жовтня 2025, 19:17
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
08 жовтня 2025, 14:16
Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"
08 жовтня 2025, 13:58
Скандал у Вишгороді: міського голову і підрядника звинувачують у розтраті мільйонів
08 жовтня 2025, 13:56
На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою
08 жовтня 2025, 13:44
На Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку
08 жовтня 2025, 13:34
На Харківщині нові правила: мотоцикли не їздять вночі та під час тривог
08 жовтня 2025, 13:27
На Вінниччині батько чотирьох дітей спробував незаконно перетнути кордон
08 жовтня 2025, 13:22
Україну накриє похолодання з дощами
08 жовтня 2025, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »