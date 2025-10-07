В Кривом Роге задержаны три человека за похищение и вымогательство $500 тыс.
На Днепропетровщине завершено задержание трех человек, подозреваемых в похищении местного жителя и вымогательстве большой суммы денег за его увольнение
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
В Кривом Роге полиция задержала трех человек, подозреваемых в похищении местного жителя и вымогательстве денег за его увольнение. Инцидент произошел 14 мая, когда мужчину похитили из одного из кафе города.
В течение трех дней его содержали в частном доме в Криворожском районе, где применяли физическое насилие и требовали 500 тысяч долларов или доступ к электронным кошелькам. По информации следствия, указанная сумма якобы являлась долгом тестя потерпевшего.
После нескольких дней похитители вывезли мужчину в отдаленное поле и оставили его там. Его нашла жена и сообщила правоохранителям. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, предпринявшие комплексные следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента.
Правоохранители отрабатывали несколько версий исчезновения мужчины, анализировали круг его контактов и проверяли записи с камер видеонаблюдения. Благодаря отслеживанию маршрута автомобиля, на котором потерпевшего вывезли из кафе, удалось идентифицировать причастных к преступлению лиц.
В настоящее время трое подозреваемых задержаны. Всем доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, проводятся дополнительные следственные действия по сбору доказательств.
Напомним, в Днепре задержаны два человека, которые предлагали за $13 тыс. помощь в незаконной переправке людей в Румынию. Прокуратура сообщила им о подозрении за организацию преступления, подпадающего под часть 3 статьи 332 УК Украины.