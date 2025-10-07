Фото: Национальная полиция Украины

На Днепропетровщине завершено задержание трех человек, подозреваемых в похищении местного жителя и вымогательстве большой суммы денег за его увольнение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге полиция задержала трех человек, подозреваемых в похищении местного жителя и вымогательстве денег за его увольнение. Инцидент произошел 14 мая, когда мужчину похитили из одного из кафе города.

В течение трех дней его содержали в частном доме в Криворожском районе, где применяли физическое насилие и требовали 500 тысяч долларов или доступ к электронным кошелькам. По информации следствия, указанная сумма якобы являлась долгом тестя потерпевшего.

Мужчину удерживали три дня и требовали $500 тыс.

После нескольких дней похитители вывезли мужчину в отдаленное поле и оставили его там. Его нашла жена и сообщила правоохранителям. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, предпринявшие комплексные следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента.

Расследование продолжается, проводятся дополнительные следственные действия.

Правоохранители отрабатывали несколько версий исчезновения мужчины, анализировали круг его контактов и проверяли записи с камер видеонаблюдения. Благодаря отслеживанию маршрута автомобиля, на котором потерпевшего вывезли из кафе, удалось идентифицировать причастных к преступлению лиц.

В настоящее время трое подозреваемых задержаны. Всем доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, проводятся дополнительные следственные действия по сбору доказательств.

