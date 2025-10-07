Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом пишут соцсети, передает RegioNews.

Задержка движения составила около 8 минут.

Напомним, в апреле в киевском метрополитене один из пассажиров попал под поезд. Из-за этого на время закрыли ряд станций метро, поскольку на месте инцидента работали правоохранители.

В марте на станции метро "Вырлица" пассажир несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов, из-за чего попал под электропоезд. В результате полученных травм он погиб.