У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда на станції "Палац Спорту"

Про це пишуть соцмережі, передає RegioNews.

Зазначається, що затримка руху склала близько 8 хвилин.

Нагадаємо, в квітні в київському метрополітені один з пасажирів потрапив під потяг. Через це на деякий час закрили низку станцій метро, оскільки на місці інциденту працювали правоохоронці.

У березні на станції метро "Вирлиця" пасажир несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів, через що потрапив під електропоїзд. Внаслідок отриманих травм він загинув.