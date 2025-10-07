Фото: ГСЧС

Пожар возник 6 октября в 15:00 на улице Полевой, что в Дарницком районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание произошло в двухэтажном здании на территории частного дома.

Спасатели локализовали огонь в 15:25 на площади около 30 кв.м, а полностью ликвидировали – в 15:40. Во время тушения обнаружили тело погибшего человека.

На месте работали 10 спасателей, привлекались две единицы техники.

Причины возгорания и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, полиция расследует гибель отца и двоих детей в пожаре в Киевской области. Трагедия произошла в селе Процев Бориспольского района в ночь на 5 октября.