Фото из открытых источников

В столице устанавливают обстоятельства инцидента на станции метро. Известно, что один из пассажиров попал под поезд

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В столице станции метро "Университет", "Театральная", "Хрещатик" закрыли для пассажиров. На станции "Хрещатик" пассажир попал под поезд. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Временно закрыли пересадочные узлы: "Хрещатик" - "Майдан Независимости", "Театральная" - "Золотые ворота". Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная".

Напомним, в марте на станции метро "Вырлица" пассажир несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов, из-за чего попал под электропоезд. В результате полученных травм он погиб.