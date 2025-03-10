фото: ГСЧС

Мужчина, погибший на станции метро "Вырлица" в Киеве вечером 9 марта, несанкционированно прошел в тоннель и попал под поезд

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews.

Происшествие случилось около 21:30 на станции метро "Вирлица", примерно в 70 метрах от платформы, фактически в самом тоннеле. Тело погибшего деблокировали спасатели.

"Пассажир грубо нарушил правила пользования метрополитеном и несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов, в результате чего попал под электропоезд. От полученных травм он погиб на месте", – говорится в сообщении.

В общей сложности к ликвидации последствий привлекали около 20 специалистов разных служб: спасателей ГСЧС, медиков, правоохранителей, работников метрополитена.

Временно останавливалась работа трех станций метро.

В Киевском метрополитене призвали пассажиров не нарушать правила пользования подземкой.

Напомним, из-за происшествия были временно закрыты на вход для пассажиров станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор".