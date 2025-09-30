Фото: ГБР

Правоохранители завершили расследование в отношении командира из Ивано-Франковска и его солдата, который в течение трех лет не появлялся на службе, но продолжал получать денежные выплаты. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Следствие установило, что начальник службы радиохимической и биологической защиты позволил подчиненному не являться на службу и проводить время по своему усмотрению. С марта 2022 по апрель 2025-го солдат отсутствовал в части, однако регулярно получал денежное обеспечение.

Командир подавал в финансовую службу ложные данные, благодаря чему военный незаконно получил более 1,4 млн грн.

В мае правоохранители разоблачили злоумышленников. Дело направили в суд.

Командира будут судить за злоупотребление властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), солдата – за пособничество и уклонение от службы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 364).

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы. Оба признали вину, а нанесенный государству ущерб уже возмещен.

