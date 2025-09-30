15:26  30 сентября
30 сентября 2025, 15:45

Три года не появлялся на службе: в Прикарпатье будут судить солдата и его командира

30 сентября 2025, 15:45
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили расследование в отношении командира из Ивано-Франковска и его солдата, который в течение трех лет не появлялся на службе, но продолжал получать денежные выплаты. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Следствие установило, что начальник службы радиохимической и биологической защиты позволил подчиненному не являться на службу и проводить время по своему усмотрению. С марта 2022 по апрель 2025-го солдат отсутствовал в части, однако регулярно получал денежное обеспечение.

Командир подавал в финансовую службу ложные данные, благодаря чему военный незаконно получил более 1,4 млн грн.

В мае правоохранители разоблачили злоумышленников. Дело направили в суд.

Командира будут судить за злоупотребление властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), солдата – за пособничество и уклонение от службы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 364).

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы. Оба признали вину, а нанесенный государству ущерб уже возмещен.

Напомним, ранее в Днепре задержали майора, который организовывал побег военных за границу. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
