$15 тисяч за тил: у Києві викрили спробу впливу на кадрові рішення в армії

Фото: Прокуратура України

У Києві викрили чоловіка, який пропонував неправомірні послуги з впливу на кадрові рішення у Збройних Силах України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканець столиці встановив контакт із мобілізованим військовослужбовцем бойового підрозділу, запевняючи, що може допомогти з переведенням на тилову посаду. Він стверджував, що має вплив на командування та посадовців Міністерства оборони.

За свою "допомогу" чоловік вимагав 15 тисяч доларів США.

Військовослужбовець відмовився від такої пропозиції та повідомив про інцидент правоохоронцям.

Під час передачі грошей підозрюваного затримали. Йому оголошено підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області викрили корупційну схему, пов'язану з неповідомленням про факт скоєння злочину серед військовослужбовців. Йшлося про неповідомлення правоохоронним органам про факт СЗЧ та поновлення на службі без будь-яких наслідків.