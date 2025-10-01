09:58  01 жовтня
01 жовтня 2025, 10:58

$15 тисяч за тил: у Києві викрили спробу впливу на кадрові рішення в армії

У Києві викрили чоловіка, який пропонував неправомірні послуги з впливу на кадрові рішення у Збройних Силах України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканець столиці встановив контакт із мобілізованим військовослужбовцем бойового підрозділу, запевняючи, що може допомогти з переведенням на тилову посаду. Він стверджував, що має вплив на командування та посадовців Міністерства оборони.

За свою "допомогу" чоловік вимагав 15 тисяч доларів США.

Військовослужбовець відмовився від такої пропозиції та повідомив про інцидент правоохоронцям.

Під час передачі грошей підозрюваного затримали. Йому оголошено підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області викрили корупційну схему, пов'язану з неповідомленням про факт скоєння злочину серед військовослужбовців. Йшлося про неповідомлення правоохоронним органам про факт СЗЧ та поновлення на службі без будь-яких наслідків.

26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
