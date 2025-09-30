Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка працювала в столиці. Фішингові ресурси були замасковані під популярні інтернет-магазини

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці викрили злочинну організацію. Відомо, що організатори залучили десятки людей в різних регіонах. Зокрема, це були спеціалісти з написання програмного забезпечення, які створювали, оновлювали й підтримували роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, забезпечували анонімність спільників в інтернеті та консультували щодо маскування злочинної діяльності.

Чотирьом виконавцям та двом організаторам вже повідомили про підозри.

Відомо, що зловмисники ошукали десятки іноземців. Загалом вони вкрали майже 3 мільйони гривень.

