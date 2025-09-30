15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 вересня
На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2025, 20:50

Маскувались під інтернет-магазинів: у Києві викрили сall-центр аферистів

30 вересня 2025, 20:50
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка працювала в столиці. Фішингові ресурси були замасковані під популярні інтернет-магазини

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці викрили злочинну організацію. Відомо, що організатори залучили десятки людей в різних регіонах. Зокрема, це були спеціалісти з написання програмного забезпечення, які створювали, оновлювали й підтримували роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, забезпечували анонімність спільників в інтернеті та консультували щодо маскування злочинної діяльності.

Чотирьом виконавцям та двом організаторам вже повідомили про підозри.

Відомо, що зловмисники ошукали десятки іноземців. Загалом вони вкрали майже 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області правоохоронці ліквідували підпільне виробництво сигарет і алкоголю. Під час обшуків детективи вилучили десятки тисяч пачок контрафактних цигарок, близько тонни тютюну, спиртовмісні рідини та обладнання для виробництва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Київ
Аферисти з Одещини вкрали у звільнених з полону військових майже мільйон
30 вересня 2025, 19:45
У Дніпрі підліток вкрав понад 40 тисяч з чужого рахунку
30 вересня 2025, 17:10
Аферист з Дніпропетровщини обікрав чоловіка на майже мільйон
29 вересня 2025, 18:35
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду
30 вересня 2025, 21:40
На Рівненщині чоловік постане перед судом за смертельне побиття односельця
30 вересня 2025, 21:20
На Миколаївщині викрито незаконне виробництво питної води – збитки перевищили 120 млн грн
30 вересня 2025, 21:04
Чоловік на Броварщині смертельно побив жінку дерев'яною палицею під час сварки
30 вересня 2025, 20:48
Відпочив в Італії: топпосадовець КМДА підробляв документи, щоб розслабитись за кордоном
30 вересня 2025, 20:20
Ворожа атака на Дніпро: 28 постраждалих, серед них 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина
30 вересня 2025, 20:01
На Вінниччині односелець кинув гранату у двох чоловіків: потерпілі у лікарні
30 вересня 2025, 19:51
Аферисти з Одещини вкрали у звільнених з полону військових майже мільйон
30 вересня 2025, 19:45
На Закарпатті затримали двох підозрюваних у переправленні чоловіка за 14 500€
30 вересня 2025, 19:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »