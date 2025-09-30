Иллюстративное фото

Жертв обстрела Киева 7 сентября стало больше. Городской голова сообщил, что находившаяся в больнице женщина скончалась

Об этом сообщил мэр Киева, передает RegioNews.

По словам Виталия Кличко, в реанимации скончалась 74-летняя женщина, пострадавшая от обстрелов 7 сентября. Таким образом, жертв российской атаки 7 сентября теперь пятеро. В частности, это три женщины и маленький ребенок.

Напомним, 7 сентября в Киеве в результате российских обстрелов по меньшей мере 20 человек пострадали. Четыре человека погибли: среди них - 32-летняя Виктория Гребенюк и ее двухмесячный сын Роман. Муж Виктории получил тяжелые травмы.

Также на следующую ночь под завалами нашли тело погибшего мужчины. Впоследствии в больнице скончалась 24-летняя беременная женщина, которая была в крайне тяжелом состоянии (ребенок достали и поместили в реанимацию).

Кроме того, 7 сентября впервые в результате вражеской атаки поврежден Дом Правительства Украины. Тогда произошел пожар. Спасатели для тушения пламени использовали вертолет.