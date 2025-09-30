В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку
Во вторник, 30 сентября, россияне ударили дроном по одному из многоквартирных домов города Сумы
Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает RegioNews.
"Зафиксирован вражеский прилет по одному из многоквартирных жилых домов города", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, также днем 30 сентября российские военные атаковали беспилотниками Харьков. Ударили по по Киевскому району города.
В Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Есть раненые, возникли несколько пожаров.
