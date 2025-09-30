15:26  30 вересня
30 вересня 2025, 18:35

У Києві померла жінка, поранена внаслідок російської атаки

30 вересня 2025, 18:35
Ілюстративне фото
Жертв обстрілу Києва 7 вересня стало більше. Міський голова повідомив, що жінка, яка перебувала в лікарні, померла

Про це повідомив мер Києва, передає RegioNews.

За словами Віталія Кличка, у реанімації померла 74-річна жінка, яка постраждала від обстрілів 7 вересня. Таким чином, жертв російської атаки 7 вересня тепер п'ятеро. Зокрема, це три жінки та маленька дитина.

Нагадаємо, 7 вересня в Києві внаслідок російського обстрілу щонайменше 20 людей постраждали. Четверо людей загинули: серед них - 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Чоловік Вікторії отримав тяжкі травми.

Також наступної ночі під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка. Згодом у лікарні померла 24-річна вагітна жінка, яка була у вкрай важкому стані (дитину дістали й помістили в реанімацію).

Крім того, 7 вересня вперше внаслідок ворожої атаки пошкоджено Будинок Уряду України. Тоді сталась пожежа. Рятувальники для гасіння полум'я використовували гелікоптер.

обстріли Київ
26 вересня 2025
