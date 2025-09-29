10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2025, 13:56

На Житомирщине перевернулось авто: погиб человек, еще один – в больнице

29 сентября 2025, 13:56
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В ДТП в Березовской общине один человек погиб, другой – в больнице. Полиция начала расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 28 сентября, на автодороге Киев-Чоп возле села Березовки.

По предварительной информации, 56-летний житель Березовской общины, управляя автомобилем Skoda в направлении Звягеля и выполняя маневр разворота, столкнулся со встречной легковушкой Volkswagen, за рулем которой находился 27-летний житель Тернопольщины.

В результате аварии водитель Skoda погиб на месте. Пассажирка Volkswagen, 27-летняя жительница Тернопольской области, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

Напомним, в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы три человека. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Renault Kangoo при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Volkswagen Caddy.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД полиция пассажир авто Житомирская область больница пострадавшие
В Полтавской области в ДТП пострадали подростки
29 сентября 2025, 13:15
Скрылся с места ДТП: суд вынес приговор военному за смертельную аварию на Сумщине
29 сентября 2025, 11:43
ДТП на Ровенщине: трое пострадавших, среди них подросток
28 сентября 2025, 16:53
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Микроавтобус с сюрпризом: на границе с Польшей обнаружили почти 200 iPhone, спрятанных в колесе
29 сентября 2025, 15:13
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 14:52
На Буковине разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу
29 сентября 2025, 14:41
Хотела купить дрова: в Харькове женщина стала жертвой мошенника
29 сентября 2025, 14:35
На Львовщине столкнулись два мотоцикла: три человека в больнице
29 сентября 2025, 14:27
Новый шанс на жизнь: в Харькове при поддержке международных партнеров заработала современная протезная лаборатория
29 сентября 2025, 14:14
Корабельная артиллерия в "бойлерах": СБУ разоблачила схему переправки вооружения в РФ
29 сентября 2025, 14:05
В Одессе поезд сбил насмерть женщину
29 сентября 2025, 13:40
В Херсоне в результате обстрела погиб мужчина
29 сентября 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »