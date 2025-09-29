На Житомирщине перевернулось авто: погиб человек, еще один – в больнице

Фото: Национальная полиция

В ДТП в Березовской общине один человек погиб, другой – в больнице. Полиция начала расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 28 сентября, на автодороге Киев-Чоп возле села Березовки.

По предварительной информации, 56-летний житель Березовской общины, управляя автомобилем Skoda в направлении Звягеля и выполняя маневр разворота, столкнулся со встречной легковушкой Volkswagen, за рулем которой находился 27-летний житель Тернопольщины.

В результате аварии водитель Skoda погиб на месте. Пассажирка Volkswagen, 27-летняя жительница Тернопольской области, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

