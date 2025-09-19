Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В конце августа мужчина продал пять гранат за 3 тысячи гривен, а затем получил еще 25 тысяч гривен за восемь взрывных боеприпасов и автомат.

После последней сделки его задержали "на горячем".

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Его взяли под стражу.

Фигуранту грозит до семи лет заключения.

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили мужчину, который хранил дома боевой арсенал: автомат, гранаты и сотни патронов.