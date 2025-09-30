Кулемет, десятки гранат і тротил: у Києві чоловік облаштував склад боєприпасів у гаражі
Столичні поліцейські спільно з працівниками СБУ викрили 36-річного мешканця Київщини, який незаконно зберігав значний арсенал зброї та вибухівки
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
За даними слідства, чоловік незаконно придбав і зберігав зброю у приміщенні гаражного кооперативу.
Під час обшуку гаража у Святошинському районі Києва правоохоронці виявили та вилучили:
- кулемет;
- 42 гранати із запалами;
- тротилові шашки загальною вагою 2 кг;
- електродетонатори.
Походження боєприпасів, а також мета їх зберігання наразі встановлюються.
Слідчі повідомили порушнику про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.
За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
