Побиття ветерана на Львівщині: поліція встановлює деталі інциденту
На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток
"Дуже складно": співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про свою дієту
30 вересня 2025, 08:19

Кулемет, десятки гранат і тротил: у Києві чоловік облаштував склад боєприпасів у гаражі

30 вересня 2025, 08:19
Фото: Національна поліція
Столичні поліцейські спільно з працівниками СБУ викрили 36-річного мешканця Київщини, який незаконно зберігав значний арсенал зброї та вибухівки

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік незаконно придбав і зберігав зброю у приміщенні гаражного кооперативу.

Під час обшуку гаража у Святошинському районі Києва правоохоронці виявили та вилучили:

  • кулемет;
  • 42 гранати із запалами;
  • тротилові шашки загальною вагою 2 кг;
  • електродетонатори.

Походження боєприпасів, а також мета їх зберігання наразі встановлюються.

Слідчі повідомили порушнику про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, на Запоріжжя правоохоронці затримали 53-річного жителя Оріхова, який продавав зброю та боєприпаси. Наприкінці серпня чоловік продав п’ять гранат за 3 тисячі гривень, а згодом отримав ще 25 тисяч гривень за вісім вибухових боєприпасів та автомат.

