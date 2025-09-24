Підробили документи і не повернули кредит: у Києві двом бізнесменам світить в'язниця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили двох шахраїв-бізнесменів, які заволоділи кредитними коштами банку на суму 25 млн грн. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 41-річний співзасновник та 42-річний керівник підприємства, що займається оптовою торгівлею паливом, розробили схему отримання кредиту в одному з мережевих банків України на суму 50 млн грн. Для цього вони підробили документи про нібито поставку 1 500 тонн аміаку та подали їх банку на початку 2022 року.

Після укладення річного кредитного договору зловмисники використали кошти не за цільовим призначенням.

Частину позики – 25 млн грн – вони повернули одразу, а щоб уникнути сплати решти та приховати борг, змінили засновників і керівників підконтрольної компанії, фактично блокувавши стягнення кредиту цивільним шляхом.

За цими фактами обом учасникам повідомлено про підозру. Чоловікам загрожує до восьми років ув’язнення.

