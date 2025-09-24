16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 19:54

Підробили документи і не повернули кредит: у Києві двом бізнесменам світить в'язниця

24 вересня 2025, 19:54
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці викрили двох шахраїв-бізнесменів, які заволоділи кредитними коштами банку на суму 25 млн грн. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 41-річний співзасновник та 42-річний керівник підприємства, що займається оптовою торгівлею паливом, розробили схему отримання кредиту в одному з мережевих банків України на суму 50 млн грн. Для цього вони підробили документи про нібито поставку 1 500 тонн аміаку та подали їх банку на початку 2022 року.

Після укладення річного кредитного договору зловмисники використали кошти не за цільовим призначенням.

Частину позики – 25 млн грн – вони повернули одразу, а щоб уникнути сплати решти та приховати борг, змінили засновників і керівників підконтрольної компанії, фактично блокувавши стягнення кредиту цивільним шляхом.

За цими фактами обом учасникам повідомлено про підозру. Чоловікам загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі стався неприємний інцидент за участю 72-річного пенсіонера, який замість справжніх грошей отримав із банкомату сувенірні купюри по 500 гривень.

Київ банк кредит бізнесмени шахрайство поліція
Масштабна фішингова атака: шахраї надіслали тисячам українців СМС від імені "Нової пошти"
24 вересня 2025, 19:22
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
