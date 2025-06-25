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В Кривом Роге произошел неприятный инцидент с участием 72-летнего пенсионера, который вместо настоящих денег получил из банкомата сувенирные купюры по 500 гривен

Об этом сообщает Телеканал D1, передает RegioNews.

Это произошло на улице 4-й Заречный во время снятия пенсии в отделении Укрсиббанка.

Мужчина настаивает, что полученные им деньги не настоящие, а банк пока отказывается признавать свою вину. В банке предполагают, что клиент мог самостоятельно заменить настоящие купюры на сувенирные. Поэтому семья пенсионера обратилась в полицию и Службу безопасности банка с просьбой провести детальный анализ и пересмотреть записи с камер видеонаблюдения.

В настоящее время продолжается расследование, а местные правоохранители изучают обстоятельства дела, чтобы установить, произошел ли технический сбой банкомата или инцидент имеет другое объяснение.

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