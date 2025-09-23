Фото: Телеграм/Київ Інфо

Під час обстрілу Києва загинула молода жінка, яка народила дитину через екстрений кесарів розтин

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві померла 24-річна породілля Тетяна Сакіян, яка отримала опіки понад 80% тіла під час російського обстрілу Святошинського району 7 вересня. У момент атаки жінка була вагітною. Щоб врятувати дитину, медики терміново провели кесарів розтин. На світ з’явився хлопчик Назар.

Лікарі боролися за життя Тетяни понад два тижні, однак сьогодні вночі її серце зупинилося. Чоловік загиблої також постраждав унаслідок обстрілу: він отримав тяжкі опіки та наразі перебуває у лікарні.

Народжене маля тимчасово перебуватиме під опікою близьких родичів подружжя. Лікарі продовжують надавати необхідну медичну допомогу новонародженому та його батькові.

