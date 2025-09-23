Фото: поліція Києва

Поліцейські Києва повідомили про викриття двох мешканців столиці, які займалися незаконним вирощуванням та розповсюдженням канабісу

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловіки, обом по 37 років, облаштували спеціальне приміщення в гаражі на території Оболонського району. Там вони вирощували нарковмісні рослини, а готовий "товар" відправляли поштовими сервісами клієнтам у різних регіонах України.

Поліцейські провели обшуки у столиці

Під час санкціонованих обшуків у гаражі та за місцем проживання підозрюваних правоохоронці виявили й вилучили 5 кілограмів канабісу, 36 кущів рослин, насіння, а також печиво з вмістом тетрагідроканабінолу. Крім цього, знайдено лабораторне обладнання, чорнові записи, два автомобілі, мобільні телефони та ноутбук, які, ймовірно, використовувалися в протиправній діяльності.

Вилучили кілограми канабісу та обладнання

За оцінками правоохоронців, вартість вилучених наркотичних речовин і продукції на "чорному ринку" сягає приблизно одного мільйона гривень.

Нагадаємо, правоохоронці затримали киянку, яка під виглядом косметики розсилала психотропні препарати. За даними слідства, жінка закуповувала пігулки російського виробництва та налагодила їх незаконний збут на території України й Молдови.