11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 16:01

У Києві викрили "гаражний наркобізнес" – канабіс розсилали поштою по Україні

23 вересня 2025, 16:01
Фото: поліція Києва
Поліцейські Києва повідомили про викриття двох мешканців столиці, які займалися незаконним вирощуванням та розповсюдженням канабісу

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловіки, обом по 37 років, облаштували спеціальне приміщення в гаражі на території Оболонського району. Там вони вирощували нарковмісні рослини, а готовий "товар" відправляли поштовими сервісами клієнтам у різних регіонах України.

Поліцейські провели обшуки у столиці

Під час санкціонованих обшуків у гаражі та за місцем проживання підозрюваних правоохоронці виявили й вилучили 5 кілограмів канабісу, 36 кущів рослин, насіння, а також печиво з вмістом тетрагідроканабінолу. Крім цього, знайдено лабораторне обладнання, чорнові записи, два автомобілі, мобільні телефони та ноутбук, які, ймовірно, використовувалися в протиправній діяльності.

Вилучили кілограми канабісу та обладнання

За оцінками правоохоронців, вартість вилучених наркотичних речовин і продукції на "чорному ринку" сягає приблизно одного мільйона гривень.

Нагадаємо, правоохоронці затримали киянку, яка під виглядом косметики розсилала психотропні препарати. За даними слідства, жінка закуповувала пігулки російського виробництва та налагодила їх незаконний збут на території України й Молдови.

обшуки Київ наркотики поліція Лабораторія канабіс
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
