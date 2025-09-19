Фото: Национальная полиция Украины

Полиция начала уголовное производство против молодого человека, который повредил оборудование метро и создал опасность для пассажиров

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве полиция сообщила о подозрении 19-летнему молодому человеку из Черкасской области, повредившему оборудование столичного метрополитена. Инцидент произошел на станции Крещатик, где парень бегал по балюстраде между эскалаторами и задевал рукой рекламные светильники, один из которых сломал.

Инцидент произошел на станции метро "Крещатик"

Правоохранители отмечают, что действия молодого человека квалифицировали как хулиганство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. По этой статье ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

За хулиганские действия ему грозит до 5 лет заключения

Информация об инциденте появилась в соцсетях и Телеграмм-каналах, где было обнародовано видео, на котором видно, как парень двигается по балюстраде и разрушает рекламное оборудование. Представители правоохранительных органов установили личность правонарушителя – он недавно приехал в Киев на заработки.

Дознаватели сообщили молодому человеку о подозрении и в настоящее время продолжается следствие. Правоохранители подчеркивают, что подобные действия несут материальный ущерб и создают угрозу безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, в Одесской области 14-летний ученик распилил газовый баллончик в школьной уборной. Внезапный инцидент привел к отравлению 11 семиклассников и заставил медиков срочно вмешаться, оставив часть детей под наблюдением врачей.