12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
19 сентября 2025, 16:48

В Киевской области мужчина заложил гранату в мусорный контейнер: погибла 56-летняя женщина, ранен мужчина

19 сентября 2025, 16:48
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Подозреваемый заложил гранату в мусорный контейнер из-за конфликта с местными жителями, что привело к гибели женщины и ранению мужчины

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Броварском районе Киевщины полиция сообщила о подозрении мужчине, который из-за ранее возникшего конфликта с местными жителями заложил гранату в мусорный контейнер. В результате взрыва погибла 56-летняя женщина, ее 40-летний муж получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Полиция огородила место происшествия

Инцидент произошел в селе Морозовка Барышевской громады. Согласно данным правоохранителей, подозреваемый незаконно хранил гранату дома. Позже он перенес взрывное устройство и прикрепил его к дверце контейнера, который регулярно использовала семья пострадавших.

Продолжаются следственные действия по выяснению обстоятельств

Когда супруги открыли дверцу мусорного контейнера, граната сдетонировала. Женщина погибла на месте, мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи Киевской области сообщили фигуранту о подозрении в убийстве по п. 5 ч. 2 ст. 115 УКУ и незаконном обращении с оружием по ч. 1 ст. 263 УК. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Луцке мужчина взорвал неизвестное устройство в общественном месте, к счастью, никто не пострадал. Правоохранители уже задержали 32-летнего злоумышленника, детали его мотивов по-прежнему остаются тайной.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
криминал подозрение взрыв убийство Киевская область Бровары Граната
В Киеве будут судить мужчину, который убил двух знакомых и спрятал их тела в подвале
19 сентября 2025, 12:24
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
19 сентября 2025, 10:22
В Ровенской области задержали мужчину, который застрелил знакомого
19 сентября 2025, 08:45
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Поджег авто родственника подруги и скрылся: на Харьковщине задержали поджигателя
19 сентября 2025, 16:55
В Киеве 19-летний парень бегал по балюстраде метро и сломал светильник - что грозит юному черкащанину
19 сентября 2025, 16:31
Рекорд Украины: в Одесской области создали первый лабиринт из 134 тонн ракушек
19 сентября 2025, 16:11
Минздрав обновил программу "Доступные лекарства": добавили 85 препаратов – приказ вступает в силу с 30 сентября
19 сентября 2025, 15:52
На Буковине фейковый покупатель украл у женщины более 100 тысяч
19 сентября 2025, 15:40
СБУ разоблачила мошеннические колцентры, обманывавшие граждан ЕС и Турции
19 сентября 2025, 15:34
Скандал с недвижимостью в США: в Умерова опровергли данные ЦПК
19 сентября 2025, 15:19
Глава Харьковской ОВА присоединился к форуму "Стратегические измерения городов-форпостов"
19 сентября 2025, 15:15
Сколько зарабатывают в государственной компании члены правления "Укрпочты"
19 сентября 2025, 14:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »