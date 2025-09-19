Фото: Национальная полиция Украины

Подозреваемый заложил гранату в мусорный контейнер из-за конфликта с местными жителями, что привело к гибели женщины и ранению мужчины

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Броварском районе Киевщины полиция сообщила о подозрении мужчине, который из-за ранее возникшего конфликта с местными жителями заложил гранату в мусорный контейнер. В результате взрыва погибла 56-летняя женщина, ее 40-летний муж получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Полиция огородила место происшествия

Инцидент произошел в селе Морозовка Барышевской громады. Согласно данным правоохранителей, подозреваемый незаконно хранил гранату дома. Позже он перенес взрывное устройство и прикрепил его к дверце контейнера, который регулярно использовала семья пострадавших.

Продолжаются следственные действия по выяснению обстоятельств

Когда супруги открыли дверцу мусорного контейнера, граната сдетонировала. Женщина погибла на месте, мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи Киевской области сообщили фигуранту о подозрении в убийстве по п. 5 ч. 2 ст. 115 УКУ и незаконном обращении с оружием по ч. 1 ст. 263 УК. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Луцке мужчина взорвал неизвестное устройство в общественном месте, к счастью, никто не пострадал. Правоохранители уже задержали 32-летнего злоумышленника, детали его мотивов по-прежнему остаются тайной.