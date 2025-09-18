00:30  18 сентября
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
20:59  17 сентября
В Украине начал дешеветь картофель
07:58  18 сентября
В Киеве будут судить мужчину за нападение на 21-летнюю девушку в подъезде многоэтажки
18 сентября 2025, 08:05

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд объявит приговор 22 сентября

18 сентября 2025, 08:05
Фото: УНН
Коллегия судей Шевченковского районного суда Киева завершила судебные дебаты по делу бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего Максима Матерухина

Об этом сообщает УНН, передает RegioNews.

Приговор суда планируют огласить в понедельник, 22 сентября, в 11:30.

Перед этим Артем Косов обратился в суд с последним словом, в ходе которого выразил соболезнования семье погибшего.

"Я не мог обратить внимание на то, что такие поступки вызвали такие последствия. Мне очень досадно. Я тоже человек, я сочувствовал семье погибшего, были некоторые переживания, что погиб человек. Я не мог представить, что мои действия вызовут столь тяжелые последствия", – сказал обвиняемый.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Косов на самом деле не выразил искреннего раскаяния и действовал по хулиганским мотивам.

"Цинизм. Отсутствие раскаяния. Никаких сожалений. Именно это я увидел в обвиняемом во время сегодняшнего судебного заседания по делу об убийстве Максима Матерухина", – заявил Кравченко.

Прокуратура требует для обвиняемого строжайшего наказания – пожизненного лишения свободы.

Что известно о деле

Трагедия произошла в апреле 2024 года у верхней станции киевского фуникулера у здания МИД.

По данным следствия, Косов находился в состоянии алкогольного опьянения, когда начался конфликт с группой подростков, среди которых был Максим Матерухин. Схватка закончилась тем, что Косов толкнул парня. Он упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Учитывая службу Косова в Управлении государственной охраны к моменту трагедии, дело расследовало Государственное бюро расследований. На следующий день Печерский райсуд Киева постановил взять обвиняемого под стражу без права внесения залога.

В течение нескольких месяцев мера пресечения неоднократно продолжалась, и сейчас Косов содержится в СИЗО.

Досудебное расследование завершилось 5 мая, а обвинительный акт был передан в суд 29 мая. Следствие установило, что убийство было совершено по хулиганским мотивам – отягчающее обстоятельство, позволяющее суду назначить пожизненное заключение.

