Вбивство підлітка на фунікулері: суд виніс вирок ексспівробітнику УДО

Сьогодні, 22 вересня, суд ухвалив рішення у справі щодо загибелі 16-річного Максима Матерухіна. Колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова визнано винним і засуджено до довічного позбавлення волі

Прокурори наполягали на довічному ув'язненні, кваліфікуючи злочин як умисне вбивство, тоді як захист наполягав на версії про необережність..

Батьки загиблого Максима назвали вирок "справедливим".

Як відомо, минулого тижня Косов визнав провину та покаявся, стверджуючи, що не мав наміру вбивати підлітка.

Що відомо про справу

Трагедія трапилася у квітні 2024 року біля верхньої станції київського фунікулера, поблизу будівлі МЗС.

За даними слідства, Косов перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли розпочав конфлікт із групою підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Сутичка закінчилася тим, що Косов штовхнув хлопця. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Неповнолітній помер на місці події.

Враховуючи службу Косова в Управлінні державної охорони на момент трагедії, справу розслідувало Державне бюро розслідувань. Уже наступного дня Печерський райсуд Києва постановив взяти обвинуваченого під варту без права внесення застави.

Протягом кількох місяців запобіжний захід неодноразово продовжувався, і наразі Косов утримується у СІЗО.

Досудове розслідування завершилося 5 травня, а обвинувальний акт було передано до суду 29 травня. Слідство встановило, що вбивство було скоєно з хуліганських мотивів – обтяжувальна обставина, яка дозволяє суду призначити довічне ув’язнення.

